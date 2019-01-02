Motosikletteki ÖTV 31 Mart'a Kadar

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Motosikletteki ÖTV 31 Mart'a Kadar
Motosikletteki ÖTV 31 Mart'a Kadar admin Tarih: 2019-01-02 Saat: 15:14:35
Güncelleme : 2019-01-02 15:14:35Bu içerik 91 kez okundu.
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Motosikletteki ÖTV 31 Mart'a Kadar

Meclis'te paylaştığı "Emir erlerim" pozu ile olay olan Sofuoğlu'nun Berat Albayrak ile görüşmesi sonrasında alınan yüzde 8 ÖTV oranı 31 Mart yerel seçimlerine kadar devam edecek.

Ancak bir ayrıntısı daha var bu ÖTV indirimi için ÖTV indirimi sadece 250 cc ve altındaki motorlarda %0 olarak kabul edilecek.

Hukümet tarafından yapılan bu indirimler tamamen  ekonomiyi canlandırmak amacıyla yapılıyor. ÖTV indirimlerinde motosiklet üzerinde etkisi olan kişinin de dünyaca   ünlü  motosiklet şampiyonu olan Sofuoğlu olduğu ortaya çıktı.

Motosikletler üzerinde geçerli olan indirim Mart ayına kadar. Fırsattan yararlanmak isteyenler olursa geç kalmaması gerekiyor.

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