ÖTV ve KDV indirimleri devam edecek

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ÖTV ve KDV indirimleri devam edecek
ÖTV ve KDV indirimleri devam edecek admin Tarih: 2019-01-01 Saat: 14:23:39
Güncelleme : 2019-01-01 14:23:39Bu içerik 13 kez okundu.
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ÖTV ve KDV indirimleri devam edecek

Albayrak tarafından sosyal medya üzerinden gelen açıklama sonrasında ÖTV ve KDV indirimleri yeni sene içerisinde 3 ay süre ile devam edecek. İndirimlerin şimdiden vatandaşa ve sektöre hayırlı olmasını diledi.

ÖTV ve KDV indirimlerini yeni senede 3 ay boyunca devam ettirecek. Enflasyon ile mücadele konusunda ekonomiyi dengelemek amacıyla başlattığı bu kampanya sonrasında indirimler halk tarafndan merakla bekleniyor. Ayrıca açıklamayı resmi hesaplarından da görebilirsiniz.

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