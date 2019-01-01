ÖTV ve KDV indirimleri devam edecek

Albayrak tarafından sosyal medya üzerinden gelen açıklama sonrasında ÖTV ve KDV indirimleri yeni sene içerisinde 3 ay süre ile devam edecek. İndirimlerin şimdiden vatandaşa ve sektöre hayırlı olmasını diledi.

ÖTV ve KDV indirimlerini yeni senede 3 ay boyunca devam ettirecek. Enflasyon ile mücadele konusunda ekonomiyi dengelemek amacıyla başlattığı bu kampanya sonrasında indirimler halk tarafndan merakla bekleniyor. Ayrıca açıklamayı resmi hesaplarından da görebilirsiniz.