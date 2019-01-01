Alışverişte 'paralı poşet' dönemi

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Alışverişte 'paralı poşet' dönemi
Alışverişte 'paralı poşet' dönemi admin Tarih: 2019-01-01 Saat: 14:14:37
Güncelleme : 2019-01-01 14:14:37Bu içerik 11 kez okundu.
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Alışverişte 'paralı poşet' dönemi

Bugünden sonra artık 2019 senesinde çevre kirliliğine bir son vermek amacıyla atılan bu adımda yeni bir gelişme daha yaşanıyor. Bu sayede artık gereksiz yere poşet alımı ve atımı da azalmış olacak.

Her bir poşet için 25 kuruş gibi bir fiyat uygulaması yapılabilir. Bu durum  bazı yerlerde farklılık gösterebilir ancak poşet parası kesin bir şekilde alınacak. Plastik alışveriş poşetleri en düşük olarak 25 kuruş karşılığında satılacak. Bakanlık tarafından istisna bir durum açıklandı.

İstisna duruma göre manav, şarküteri ve ekmek reyonunda poşetler ücretsiz olarak verilmesine karar verildi. Bu belirtilen yerler dışında tüm poşetler paralı olarak satılacak. Eğer bu kurala uyulmazsa da o işyeri için her metrekaresine 10 TL idari bir para cezası kesilecek.

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