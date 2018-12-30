Konya’da 12 ton kaçak et bulundu

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Konya’da 12 ton kaçak et bulundu
Konya’da 12 ton kaçak et bulundu admin Tarih: 2018-12-30 Saat: 14:48:27
Güncelleme : 2018-12-30 14:48:27Bu içerik 47 kez okundu.
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Konya’da 12 ton kaçak et bulundu

Konya Ereğli ilçesinde meydana gelen bu olayda yol kontrolü yapmakta olan jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonda tam 12 ton kaçak et ele geçirildi.

Olayla ilgili en son gelişme ise jandarma ekipleri tarafından tüm kaçak etlere el konuldu ve bu kaçak etleri gönderen kişilerin tespit işlemine başlandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen huzur ve güven operasyonunda, Zengen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından bir kontrol noktası oluşturulan yolda emniyet ve kontrol devriyesinde bir kamyon şüphe üzerine durduruldu.

Daha sonrasında kamyonun içine bakıldığı zaman sağlık raporu olmayan ve irsaliyesiz 12 ton et olduğu görüldü. Ayrıca etlerin bu kadar eksiği olmasına rağmen bir de oldukça hijyenden yoksun bir şekilde

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