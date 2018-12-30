Emniyet Genel Müdürü’nden ‘yılbaşı’ açıklaması

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Emniyet Genel Müdürü’nden ‘yılbaşı’ açıklaması
Emniyet Genel Müdürü’nden ‘yılbaşı’ açıklaması admin Tarih: 2018-12-30 Saat: 14:47:43
Güncelleme : 2018-12-30 14:47:43Bu içerik 43 kez okundu.
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Emniyet Genel Müdürü’nden ‘yılbaşı’ açıklaması

Yılbaşı akşamında kutlama yapmak isteyenler olacağı için özellikle de İstanbul ili içinde kutlamalar yapmak isteyenler olacağından dolayı Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya tarafından bu konuda bir açıklama geldi.

Açıklamasında ise yılbaşında farklı illerde emniyet müdürlerinin görev başında olacağını ve güvenlik görevlileri ile sağlanan huzur ortamında sorunsuz bir gece geçirmeyi planladıklarını açıkladı. Tüm vatandaşların huzuru korunmak amaçlı güvenlik görevlilerince sağlanacak.

Ayrıca üst düzeyde tedbirler alınarak sorun yaşanmasına da engel olunacak. Gazeteciler için gelen açıklamasında ise yılbaşı için müdürlerin ve görevlilerin görev başında olacağını açıkladı. 

Başta eğlence mekanları kontrol altında tutulacak ve daha önce olduğu gibi herhangi bir saldırı olmasına da izin verilmeyecek.

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