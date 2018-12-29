Fatih Portakal hakkında soruşturma

Fatih Portakal hakkında ana haber bülteninde söylediği sözler sonrasında savcılık tarafından bir açıklama geldi. Savcılık tarafından söylenenlere göre işlediği suç " halkı suç işlemeye alenen tahrik" suçu olarak açıklandı.

Ana haber bülteninde söylediği sözlerden sonrası gelen açıklama bu şekilde oldu. 10 Aralık gününde kanalda söylediği sözler sonrasında dikkat çekti ve soruşturma başlatıldı.

Ayrıca o günden bu yana savcılığa bu konuda çeşitli yerlerden 16 şijayet geldi. Soruşturmaya bu şikayetler de dahil edilecek ve soruşturma hala devam edecektir. Ayrıca programın bir kaydı celbi için de kullanılmak üzere savcılık tarafından alındı.