Mısır'da turistlere bombalı saldırı

Mısır'ın başkenti olan Kahire'de turist otobüsüne gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrasında 2 Vietnamlı turist öldü. Ayrıca şu anda tespit edilene göre 12 kişi de yaralanmış durumda.

Bombalı saldırı bir terör örgütü tarafından yapıldı ancak hala bir terör örgütü bu saldırıyı üstlenmedi. Mısır piramitlerini gezmek amacıyla bölgede turistik geziler yapan turistler bir otobüse binmişlerdi ve hazırlanan saldırıya göre otobüs harekete geçer geçmez infilak ettirildi ve büyük bir saldırı gerçekleşti.

Türkiye tarafından bu saldırı konusunda ise bir kınama geldi. Hayatını hala kaybedenler artabilir net bir sayı gelmedi şu ana kadar 2 kişi dışında.