Mısır'da turistlere bombalı saldırı

Anasayfa GÜNCEL Mısır'da turistlere bombalı saldırı
Mısır'da turistlere bombalı saldırı
Mısır'da turistlere bombalı saldırı admin Tarih: 2018-12-29 Saat: 13:53:45
Güncelleme : 2018-12-29 13:53:45Bu içerik 31 kez okundu.
Reklam

Mısır'da turistlere bombalı saldırı

Mısır'ın başkenti olan Kahire'de turist otobüsüne gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrasında 2 Vietnamlı turist öldü. Ayrıca şu anda tespit edilene göre 12 kişi de yaralanmış durumda.

Bombalı saldırı bir terör örgütü tarafından yapıldı ancak hala bir terör örgütü bu saldırıyı üstlenmedi. Mısır piramitlerini gezmek amacıyla bölgede turistik geziler yapan turistler bir otobüse binmişlerdi ve hazırlanan saldırıya göre otobüs harekete geçer geçmez infilak ettirildi ve büyük bir saldırı gerçekleşti.

Türkiye tarafından bu saldırı konusunda ise bir kınama geldi. Hayatını hala kaybedenler artabilir net bir sayı gelmedi şu ana kadar 2 kişi dışında.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Toz toplama bacasından düştü öldü
Toz toplama bacasından düştü öldü
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler