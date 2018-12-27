Son bir haftada 12 terörist öldürüldü

17 ile 24 Aralık tarihleri arasında 1 tanesi iddia edilenlere göre üst düzey olan 12 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Operasyonlar dahilinde ise 647 kişi gözaltına alındı. 32 tane de mağara bulundu. Bulunan mağaralar hemen imha edildi. Operasyonların sayısı ise binlerce olup birçok özel ekip tarafından farklı operasyonlar gerçekleştirilerek terör örgütlerine büyük darbeler vurulmuş durumda.

Özellikle terör örgütlerine destekte bulunan kişiler de operasyon dahilinde hedef alındı ve gözaltına alınarak sorgulanmaya başlandılar. Operasyon dahilinde 3.306 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından tutuklanan kişi bulundu.

Toplamda gözaltına alınan kişi ise 4.327 kişi olarak açıklandı. 347 tanesi ise düzensiz göçle mücadele konusunda yasalara aykırı hareket edenler oldu. Yani yasa dışı yollardan kaçak geçişler sağlayan kişiler. Toplamda ise 2.295 tane uyuşturucu operasyon yapıldı.