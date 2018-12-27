Suriye sınırına askeri sevkiyat

Bir süredir Suriye üzerinde sakinlik sağlanırken bölgeler yavaş yavaş geri kazanılırken bölgede artık sağlanan huzur yerlerinde kontrolün kimde olacağı yarışı başlamış durumda.

Bölgede aktif olarak savaşanlar bölgede hakim olarak kalmak isteyince ortaya büyük sorunlar çıkmaya başlıyor.

Bir yandan da Türkiye tarafından bölgeye yoğun bir askeri sevkiyat yapılıyor. Bölgede zaten TSK mensupları var ancak takviye amacıyla daha fazlası gönderiliyor.

Takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar ise Kilis'e varmış durumda. Suriye sınırında konuşlandırılmış olan askerler için takviye birlikler büyük etki sağlayacak.