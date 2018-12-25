2019'da uygulanacak asgari ücret

4 toplantı sonrasında en sonunda verilen karar açıklandı. Daha önce asgari ücretin 2.000 TL üzerinde olması enflasyon nedeniyle mümkün değil gibi bir takım açıklamalar gelmişti toplantılar sonrasında ancak en sonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu oluşturan işçi, işveren ve bakanlık heyetleri bugün saat 10:00'da gerçekleştirilen toplantıda karar verildi.

Son görüşme sonrasında 2019 senesinde geçerli olacak olan asgari brüt ücret 2.588 TL olarak açıklanıp net olarak alınabilecek olan 2.020 TL olarak açıklandı.

Yani gelen açıklama sonrasında bu seneye göre asgari ücrete %26 oranında bir artış yapılmış oldu. Asgari ücretin enflasyon nedeniyle 2.000 TL den fazla olmaması söylenirken işçileri sevindirecek bir haber geldi ve asgari ücret net olarak 2.000 TL üzerinde açıklandı.