1600 derecelik çelik eritme kazanı içine atladı

Olay Samsun ilinde meydana geldi. Demir çelik eritme fabrikasında Adem A. adındaki kişi temizlik görevlisi olarak çalışıyordu ve orada bir anda kendisini demir çelik eritme kazanının içerisine attı.

1600 derece sıcaklıkta olan kazanın içerisine atlayarak hayatına son verdi. 2011 senesinde fabrikada işine başlayan Adem A.'nın saat 16.00'daki vardiyasına geldikten sonra yaklaşık olarak yarım saat sonra kendisinin kazanın içine bıraktı.

O anlar orada bulunan güvenlik kamerası tarafından kayıt altında alındı. Olayla ilgili şu anda polis tarafından soruşturma başlamış durumda. Neden bu şekilde bir şey yaptığı hala bilinmiyor ve araştırmalara devam ediliyor.