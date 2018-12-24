Münbiç sınırına askeri sevkiyat

Fırat Nehri doğusunda PKK ve YPG terör örgütlerine karşı bölgede bir operasyon yapılacak. Operasyon konusunda Erdoğan tarafından daha önce bir açıklama gelmişti. Açıklama sonrasında operasyon gerçekleşti ancak yeni bir operasyon hazırlığına daha girildi.

Daha sonrasında ABD tarafından verilen çekilme kararı bir süreliğine ertelendi. Daha sonrasında gözler Fırat'ın batısına döndü. PKK ve YPG terör örgütü kontrolü altında bulunan Halep'in Münbiç ilçesinde operasyon yapılması için hazırlıklar başladı.

Münbiç sınırında ve TSK ile ÖSO tarafından kontrol altında tutulan Celabrus ve El Bab'ta oluşturulan askeri sevkiyatlar başlamış durumda. Bölgelere şu anda askeri sevkiyatlar başlamış durumda.