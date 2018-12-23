Meteoroloji'den yeni uyarılar

Meteoroloji tarafından gelen hava durumu raporuna göre İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı uyarısında ayrıca havanın 4 derece de düşeceği açıklandı. Kar yağışının 2 gün süreceği tahmin ediliyor.

Resmi olarak açıklanan bilgilere göre Salı günü itibariyle hava sıcaklıkları yurt genelinde 6 ile 8 derece arasında düşecek. Güzel güneşli günleri artk geride bırakarak soğuk ve yağışlı havalar etkisi altına girecek.

Çarşamba gününden itibaren ise Ege bölgesi haricinde kar yağışı etkisini gösterecek. İstanbul için hava sıcaklığı tam 4 dereceye kadar düşecek.