Mersin'de çocukların bulduğu fünye patladı

Mersin Koyuncu Mahallesinde meydana gelen bu olayda 5 çocuk yaralandı. Çocukların yaşları 7 ile 15 arasında olup bir hurdacının yakınlarındaki çöplükte bir fünye buldular.

Buldukları fünye ise dinamit patlatmakta kullanılan bir fünye olup çocuklardan bir tanesi çakmakla fünyenin fitilini ateşlemesi sonrasında patlama meydana geldi.

Patlama sonrasında yaralanan 5 çocuk hemen oraya gelen vatandaşlar tarafından acil ekiplerine haber verilerek hastaneye kaldırıldı.

Y.İ.D, C.S.D. ve H.E.D. ile arkadaşları S.T. ve M.R. adındaki çocuklar yaralandı. Çocukların ilk müdahaleleri tamamlandıktan sonra hemen plastik ve estetik cerrahi servisleri bulunan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Burada çocukların tedavileri tamamlanacak. Ayrıca orada olayı görenlerde çevreden yüksek bir ses duyduğunu açıkladılar.