Murat Özdemir'in işkence yaptığı papağan öldü

Murat Özdemir daha tanınan ismi ile Murat Chef bir televizyon programına katıldı ve burada ünlenen şahıs daha sonrasında yaptığı hareketler nedeniyle programdan atıldı. Programdan sonra aldığı Bahtiyar adını verdiği papağana işkence yapan şahıs hayvanın sol bacağının diz ekleminin çıkmasına va başında da yumuşak doku zedelenmesine neden oldu.

Daha sonrasında hayvan ise öldü. Bahtiyar adındaki hayvanın ölme sebebinin öğrenilmesi için patolojiye gönderildiği ve hayvanın ölme sebebi uzun süreden bu yana beslenme konusunda problem çıkıp zayıf düşmüş olabileceği açıklandı. Hala araştırmalar devam ediyor.

1 saatlik bir ameliyat sonrasında diz eklemi yerine yerleştirildi ve kendisine gelmesi için beslenme serum gibi bir takım tedaviler uygulandı ancak kurtarılamadı.