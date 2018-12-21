ABD'den Suriye'den çekilme planı

AB tarafından gelen karar sonrasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki güçlerini tamamen çekmek üzere hazırlıklarına başladığı belirtildi. ABD'nin Ortadoğudaki stratejisi konusunda bölgeden çekilmek bir takım kargaşalar yaratacağı açıklanıyor.

ABD'li yetkililerin bölgede ortaklık yaptığı kişilere ayrılıkları konusunda bilgilendirme yaptıkları belirtildi. Şu anda ABD yönetimi tarafından daha önce verilen söze göre farklı bir iş yapılıyor. IŞİD ile savaşları sona erip tamamen yok etseler bile oradan ayrılmayacaklarını söyleyen ABD şimdi bölgeyi terk etmeyeceklerini açıkladılar.

Erdoğan tarafından gelen operasyon açıklaması sonrasında Türkiye ile ABD arasında görüşmeler başladı. Trump tarafından sosyal medyada gelen açıklama sonrasında oradaki tek gayelerinin IŞİD'i yenilgiye uğratmak olduğunu ve görevlerini tamamladıklarını açıkladılar.