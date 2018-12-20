2 bin TL'nin üzerinde asgari ücret uygun görülmedi

Anasayfa GÜNCEL 2 bin TL'nin üzerinde asgari ücret uygun görülmedi
2 bin TL'nin üzerinde asgari ücret uygun görülmedi
2 bin TL'nin üzerinde asgari ücret uygun görülmedi admin Tarih: 2018-12-20 Saat: 01:30:00
Güncelleme : 2018-12-20 01:30:00Bu içerik 307 kez okundu.
Reklam

2 bin TL'nin üzerinde asgari ücret uygun görülmedi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen tarafından gelen açıklamaya göre yeni senede asgari ücretin 2 bin TL'den fazla olmaması gerektiği açıklandı.

Sebep olarak da yeni ekonomik program içerisinde bulunan enflasyon, işsizlikle mücadele ve diğer hedefler için uygun olmadığını düşündüklerini belirtti.

Bu nedenle de 2 bin TL üzerinde asgari ücreti uygun bulmadılar. Ayrıca Önen tarafından gelen bir diğer açıklama ise asgari ücret ile geçim ücretinin farklı şeyler olduğunu bu 2 kavramında kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulup yanlış anlatıldığını da açıkladı.

Ülkede bir yandan da rekabet gücünün dikkate alınmasının bu nedenle  de 2 bin TL üzerinde olan asgari ücretin rekabet için olumsuz bir etki yaratabileceğini de açıkladı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Toz toplama bacasından düştü öldü
Toz toplama bacasından düştü öldü
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler