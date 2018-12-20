2 bin TL'nin üzerinde asgari ücret uygun görülmedi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen tarafından gelen açıklamaya göre yeni senede asgari ücretin 2 bin TL'den fazla olmaması gerektiği açıklandı.

Sebep olarak da yeni ekonomik program içerisinde bulunan enflasyon, işsizlikle mücadele ve diğer hedefler için uygun olmadığını düşündüklerini belirtti.

Bu nedenle de 2 bin TL üzerinde asgari ücreti uygun bulmadılar. Ayrıca Önen tarafından gelen bir diğer açıklama ise asgari ücret ile geçim ücretinin farklı şeyler olduğunu bu 2 kavramında kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulup yanlış anlatıldığını da açıkladı.

Ülkede bir yandan da rekabet gücünün dikkate alınmasının bu nedenle de 2 bin TL üzerinde olan asgari ücretin rekabet için olumsuz bir etki yaratabileceğini de açıkladı.