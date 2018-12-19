Bedelli askerlik geliri

MSB Hulisi Akar tarafından TBMM genel kurulunda bakanlığın bütçe ile ilgili sunumunda bedelli askerlikten elde edilen geliri açıkladı. Akar tarafından açıklanan verilere göre şu anda 9.533.000 TL gelir elde edildiği belirtildi.

Bedelli askerlik için ayrıca 635.582 yükümlü tarafından da başvuru aldığını belirtti. Oldukça yoğun bir talep olan bu uygulama için son günlerde sıra çok fazla olunca süre uzatılmasına kadar gidildi.

Süre uzatıldıktan sonra da çok sayıda başvuru alan uygulamada gelir oldukça yüksek bir artış yaşadı. Tek tip denilen bu sistemde hala bir takım stabil olmayan durumlar olması nedeniyle çalışmalar var. Bu çalışmalar senkronize şekilde devam ediyor ve gelecek sene içinde net bir şekilde açıklanabilecek duruma gelecek.