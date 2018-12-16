TSK tarafından hava harekatı açıklandı

TSK tarafından Irak'ın Kuzeyinde bulunan Sincar vve Suriye'nin kuzeydoğusunda olan Karaçok Dağı bölgelerine bir operasyon yapıldı. Operasyon hava saldırısı olarak yapıldı. Operasyon açıklaması ilk olarak Fahrettin Altun tarafından geldi.

Sosyal medya üzerinden gelen açıklamada operasyonun oldukça başarılı olduğunu operasyonun amacının ise YPG hedeflerine saldırı olduğu belirtildi. Erdoğan tarafından daha önceden belirtilen bu operasyon için ABD tarafından gelen açıklama ise tamamen karşı olduklarını belirtti.

Suriye kuzeyinde herhangi bir tek taraflı askeri operasyonun ABD askerlerini tehlikeye attığını bu nedenlede operasyonu endişe verici ve kabul edilemez olarak açıkladı.