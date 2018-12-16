İnternetin hızlanmamasının sebebi

İnternet fiyatları konusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan tarafından gelen açıklamada ülkedeki fiyatlarda ucuzlama olacağı söylenmişti ve bu durumun tam tersine ilerleme oldu. Bu konuda yaşanan terse ilerleme için bir açıklama beklendi ancak hala bir açıklama gelmedi.

BTK tarafından henüz bu konuda açıklama gelmedi. BTK'nın fiyat belirleme konusunda bir yetkisi var. Fiyatlarda azalma yerine bir artış yaşandı. Bunun sebebini ise TELKODER’den (Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği) açıkladı. Açıklamalarında 9 milyon kişinin evde sabit internet kullandığını hala kullanmayan 13 milyon kişinin olduğu açıklandı.

Bu kişilerin internet kullanmama sebebleri fiyat olduğu belirtildi. 2 yıldır değişmeyen toptan interne fiyatları düşürülmesi gerektiği bunundan BTK ile yapılabileceği açıklandı. BTK tarafından bu konu ile pek fazla ilgilinmemesi sonrasında fiyatların düşmediği açıklandı.