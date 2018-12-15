Baraj kapağı koptu, sel uyarısı geldi

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Baraj kapağı koptu, sel uyarısı geldi
Baraj kapağı koptu, sel uyarısı geldi admin Tarih: 2018-12-15 Saat: 13:45:42
Güncelleme : 2018-12-15 13:45:42Bu içerik 524 kez okundu.
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Baraj kapağı koptu, sel uyarısı geldi

Diyarbakır Eğil ilçesinde Dicle Barajında meydana gelen bu olayda yağış nedeniyle fazla su tahliye edilmek istendi ve bunun sonucunda bir radyal kapağı açılmak istendi ancak Dicle Nehri'ndeki su seviyesi tam 4 metre kadar yükseldi.

Bu nedenle de Eser Mahallesidneki bir firmada gece bekçisi olarak çalışmakta olan 2 kişi  orada mahsur kaldılar ve hemen itfaiye ekiplerini aradılar. İtfaiye ekipleri ise hemen olay yerine gelerek mahsur kalan 2 kişiyi botlar ile aldılar ve kurtarıldılar.

Daha sonrasında bu konuda Batman Valiliği tarafından bir açıklama geldi. Açıklamada aşırı yağışlar nedeniyle dolusavak kapaklarının birisinin kopması sonrasında akımlara bağlı olarak Dicle Nehri yatağına zorunlu su tahliyesi devam etmekte olup nehre yakın yerlerde oturanların o bölgeden uzak durmaları istendi.

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