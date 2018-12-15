Raylara düşen kişi yaşamını yitirdi

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Osmanbey Durağı'nda meydana gelen bu olayda bir kişi raylara düştü ve hemen olayı görenler bu durum için sağlık,polis ve itfaiye ekiplerini aradılar.

Olay yerine gelen ekipler hemen müdahale ettiler ancak inceleme sonrasında metronun altında kalan şahıs hayatını kaybettiği belirlendi.

Sabah saatlerinde meydana gelen bu olayda metro seferleri bir süreliğine durduruldu ve daha sonrasında durağa gelen yolcular oraya gelen otobüsler ile hemen götürüldü.

Polis olayın hala neden olduğunu bilmiyor ve araştırmalara devam ediyor. Araştırmalar sonucunda intihar, kaza veya bir cinayet olduğu ortaya çıkacak. Henüz neden olduğu bilinmiyor.