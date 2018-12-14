Çin ABD otomobillerine ek vergileri kaldırıyor

Çin Maliye Bakanlığı tarafından gelen açıklamada ABD'den getirilen otomobiller için uygulanan misilleme vergilerinin geçici olarak kaldırılacağı açıklandı. Çin tarafından ABD'den ithal edilen otomobil ve araç parçaları için yeni yılda geçerli olacak şekilde 3 ay boyunca ek vergi olmayacak.

Bu durum daha devam eder mi veya sadece 3 ay ile kısıtlı mı kalır bilinmiyor ancak kesin olan tek durum 3 ay kaldırılacağı. %25 oranında oluşturulan bu vergi ABD tarafından Çin'e karşı yaptırımlar yapılınca Çin'de bu vergiyi buna karşı olarak yapmıştı.

Söz konusu olan 2 ülke arasında liderler ortak bir fikre ulaşınca bu fikrin uygulaması için uygulamaya geçirilmesi için atıldığı açıklanıyor. Uygulanın amacı ortak fikrin anlaşmasının simgesi olarak gösteriliyor. Trump ise Çin'e karşı ticaret açığını azaltmak istiyor ve bunun içinde Çin'den kimi tavizler istedi.