Çin ABD otomobillerine ek vergileri kaldırıyor

Anasayfa GÜNCEL Çin ABD otomobillerine ek vergileri kaldırıyor
Çin ABD otomobillerine ek vergileri kaldırıyor
Çin ABD otomobillerine ek vergileri kaldırıyor admin Tarih: 2018-12-14 Saat: 17:39:49
Güncelleme : 2018-12-14 17:39:49Bu içerik 476 kez okundu.
Reklam

Çin ABD otomobillerine ek vergileri kaldırıyor

Çin Maliye Bakanlığı tarafından gelen açıklamada ABD'den getirilen otomobiller için uygulanan misilleme vergilerinin geçici olarak kaldırılacağı açıklandı. Çin tarafından ABD'den ithal edilen otomobil ve araç parçaları için yeni yılda geçerli olacak şekilde 3 ay boyunca ek vergi olmayacak.

Bu durum daha devam eder mi veya sadece 3 ay ile kısıtlı mı kalır bilinmiyor ancak kesin olan tek durum 3 ay kaldırılacağı. %25 oranında oluşturulan bu vergi ABD tarafından Çin'e karşı yaptırımlar yapılınca Çin'de bu vergiyi buna karşı olarak yapmıştı.

Söz konusu olan 2 ülke arasında liderler ortak bir fikre ulaşınca bu fikrin uygulaması için uygulamaya geçirilmesi için atıldığı açıklanıyor. Uygulanın amacı ortak fikrin anlaşmasının simgesi olarak gösteriliyor. Trump ise Çin'e karşı ticaret açığını azaltmak istiyor ve bunun içinde Çin'den kimi tavizler istedi.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Toz toplama bacasından düştü öldü
Toz toplama bacasından düştü öldü
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler