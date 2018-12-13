Afrin'de bir asker şehit oldu

TSK tarafından gelen açıklama sonrasında bir askerimizin şehit olduğu açıklandı. Nasıl şehit olduğu konusunda ise gelen açıklamada açılan taciz ateşi sonrasında şehit olduğu belirtildi. Afrin'de görevli olan askerimiz taciz ateşi sonrasında yaralandı ve hayatını kaybetti.

Gelen yazılı açıklamasında ise PKK ve YPG terör örgütüne üye olan teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları sonrasında şehit olduğu açıklandı. Ayrıca taciz ateş sonrasında derhal cevap verildi ve tespit edilen terörist bölgeleri yoğun ateş altına alındı.

Olayda hayatını kaybeden aziz şehit için de Allahtan rahmet ailesine de sabır ve başsağlığı dilendi. Yabancı haber ajanslarından ise gelen farklı bilgiler arasında TSK'nın sadece terör örgütlerine değil ayrıca Suriye ordusunu da hedef aldığı belirtildi. Suriye ordusu da gelen saldırı sonrasında topçu ateşi ile karşılık verdiği belirtildi.