15 bin cihatçı destekleyebilir

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15 bin cihatçı destekleyebilir
15 bin cihatçı destekleyebilir admin Tarih: 2018-12-13 Saat: 23:37:30
Güncelleme : 2018-12-13 23:37:30Bu içerik 389 kez okundu.
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15 bin cihatçı destekleyebilir

Türkiye destekli Suriyeli isyancı bir grubun yaptığı açıklama sonrasında yaklaşık olarak tam 15 bin Suriyeli isyancı şahsın TSK tarafından Fırat Nehrinin doğusunda yapılacak olan operasyona katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Açıklamalarında hazır olduklarını ve 15 bin kişi olduklarını söyleyen cihatçı grup konusunda henüz TSK'den bir açıklama gelmedi. Ancak cihatçı grup tarafından gelen açıklamada ABD destekli olan Kürt güçlerini hedef alacaklarını ve Türkiye sınırı ile TSK'nın Suriye'de elde ettiği bölgeden başlayacağını açıkladılar.

Ayrıca Menbiç, Tel Abyad ve Rasüleyn cephelerinden saldırı yapacaklarını da belirttiler. Ancak TSK tarafından ne zaman ne de cepheler açıklandı.

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