Yağış sonrasında mahsur kalındı

İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında su baskınları yaşandı. Özellikle bazı bölgelerde araçların mahsur kaldığı dahi oldu. Birçok araç bu bölgelerden geçerken aracın zarar görmesine göz yumdu.

Florya sahil yolunu su bastığı zaman bazı araçlar mahsur kalınca ekipler hemen su tahliyesi için bölgeye gitti. Bölgede tahliye edilirken araçlar geçmeye devam ediyordu ancak o sırada vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bir kamyonet ise oradan geçerken arızalandı ve mahsur kalması sonrasında hemen kurtarılmaya çalışıldı ancak su baskını oldukça yüksek olması nedeniyle zor anlar yaşandı.