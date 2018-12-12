Rize Emniyet Müdürü öldürüldü

Rize Emniyet Müdürü olan Altuğ Verdi makamında şehit oldu. Saldırgan polis memuru olan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu sağlık kontrolü sonrasında kelepçelendi ve adliyeye işlemleri için gönderildi.

Bacağından vurulan şahıs etkisiz hale getirilen saldırgan sorgulanmak üzere ilk olarak Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Geçtiğimiz gün meydana gelen olayda polis memuru olan şahıs emniyet müdürü ile görüşme sonrasında hızla makam odasına girdi ve müdürü boynundan vurdu.

Daha sonrasında personel şube müdürü olan Ercan Polat'ı sol göğüs ve sırtından vurdu. Sonra kendisine ateş eden koruma polis memuru olan Yiğit Can Köksal'ı bacağından yaralandı. Saldırı sonrasında müdür şehir olurken şube müdürü ağır yaralandı. Savcılık sonrasında mahkemeye çıkarılacağı açıklandı.