Sarı Yelek eylemlerinde 4 bin 99 kişi gözaltına alındı

Fransa'da meydana gelen olaylar hala devam ediyor ve yapılan protestoların devam etme olasılığı oldukça yüksek. Polis tarafından açıklanan verilere göre Sarı Yelekliler tarafından yapılan gösteriler sonrasında 4.523 kişi karakollara götürüldü.

Bu kişilerden toplamda 4.099 tanesinin gözaltına alınmasına karar verildi. Uzun bir süredir devam eden bu olaylarda Sarı Yelekliler adı verilen gruplar en sonunda bir yanıt aldılar.

Günler sonra ilk defa konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün "sosyal ve ekonomik olağanüstü hal" ilan edeceğini belirtti. İlan edilen bu durumdan sonra Sarı Yelekliler Macron'un istifa etmesi beklediğini açıkça belirtti ve haftalardır sokaklarda olan gruplar istediklerini hala alamadıkları için sokaklarda olmaya devam edecek gibi gözükmekteler.