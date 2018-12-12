Türkiye, Rusya'dan sığır eti ithalatı

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Türkiye, Rusya'dan sığır eti ithalatı
Türkiye, Rusya'dan sığır eti ithalatı admin Tarih: 2018-12-12 Saat: 00:22:12
Güncelleme : 2018-12-12 00:22:12Bu içerik 573 kez okundu.
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Türkiye, Rusya'dan sığır eti ithalatı

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı Rosselhoznadzor tarafından Türkiye'nin Rusya'dan sığır eti ithalatı ile ilgili veterinerlik sertifikası onaylandığını bildirdi. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü en sonunda Rosselhoznadzor'un sığır eti ithalatının önünü açacak olan sertifikayı aldığını açıkladı.

Rusya'da büyük bir sığır eti üreticisi olan Miratorg'un Genel Müdür Yardımcısı Aleksandr Nikitin geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı.

Açıklamasında veterinerler konusuna sorun çözülse dahi şu anda Türk pazarına erişimlerinin olmadığını denetimerden memnun olduklarını ancak hala bir takım bürokratik engeller olduğu açıklandı.

Bu nedenle de bürokratik engellerden dolayı ihracatın şu anda kapalı olduğu belirtildi.

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