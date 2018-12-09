İmar barışında başvuru sayısı

Uzun bir süredir açık olan imar barışı uygulamasının artık sonlarına doğru yaklaşılıyor. Kısa bir süre içerisinde tamamlanacak olan uygulama için son rakamlar da açıklandı. Oldukça yoğun bir ilgi olan bu uygulamada toplamda 8 milyon 900 bin vatandaş başvuru yapmış durumda.

Başvurlarda istenen para miktarı ise gelecek olan geliri 7 milyar 511 milyon TL olarak gösterdi. Bu gelirin söz konusu olmasının sebebi ise isteyenlerin bu geliri vermemesi mümkün ancak vermezlerse bu başvuruları kabul edilmeyecektir. İşlemleri devam etmiyor diyebiliriz.

Başvuru hala devam ediyor ve ayın sonunda bitmiş olacak. Örnek olarak Erzurum iline baktığımızda 45 bin adet başvuru var ve 15 milyon TL başvuru bedeli alınmış durumda. Hesaplamalara göre 10 milyondan fazla kişinin yararlanması bekleniyor.