Çukurova Belediyesi'nde silahlı saldırı

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Çukurova Belediyesi'nde silahlı saldırı
Çukurova Belediyesi'nde silahlı saldırı admin Tarih: 2018-12-08 Saat: 13:41:45
Güncelleme : 2018-12-08 13:41:45Bu içerik 614 kez okundu.
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Çukurova Belediyesi'nde silahlı saldırı

Adana'nın Çukurova Belediyesi binasında meydana gelen bu olayda eski zabıta amiri olan A.A. adındaki kişi 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaraladıktan sonra olay yerinde intihar edecekken polisler tarafından engel olundu ve polislerin ikna ettiği şahıs intihar etmekten vazgeçti.

Daha sonrasında gözaltına alınan şahıs ile şu anda  bir Cumhuriyet başsavcısı vekili ile bir savcının görevlendirildiği açıklandı. Saldırı sonrasında dışarı çıkarak intihar etmek isteyen şahıs,  zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu ve zabıta komiseri Habil Akmaz'ı öldürdü ve son olarak da zabıta memuru olan Kemal Özdemir'i yaraladı. Hala polis tarafından sorgulanılıyor ve olayın neden gerçekleştiği çözülmeye çalışılıyor.

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