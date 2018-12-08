Sırrı Süreyya Önder tutuklandı

HDP Ankara eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder adındaki şahıs suçlamasının kabul edilmesi sonrasında suçlu bulunarak 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kandıra Cezaevine gönderilen şahıs buradan 3 Haziran 2022 tarihinde tahliye olacak. İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Terör Örgütü Propagandası yapma" suçundan dolayı yargılandı ve yargı sonrasında üç buçuk yıl hapis cezası kararı alındı.

Kocaeli adliyesine gelen şahıs adliye işlemleri tamamlandıktan sonra adliye çıkışında açıklama yapmadan aracına binerek cezasını çekmek amacıyla Kandıra 1 no.lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim olmaya gitti.

Yasal bir takım cezai indirimler alması sonrasında cezaevinde geçireceği süre ile birlikte koşullu olarak 19 Temmuz 2021 tarihinde salıverilebilecek.