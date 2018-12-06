Kanal İstanbul’un hukuki statüsü

Uzun bir süredir bu konuda yapılan çalışmalar sonrasında açıklanan proje Erdoğan tarafından çılgın proje olarak adlandırıldı ve hukuki statüsü de belirlendi.

Bir süredir hukui statüsü soruluyordu en sonunda yanıtlandı. Yanıtlara göre hukuki statüsünde iç suyolu olarak tanımlanacağı açıklandı.

Türkiye yetkisinde olacak olan bu iç suyolu tamamen kontrol altında olacak. Buradan geçecek olan her gemiden bir ücret alınacak ancak hala ücret tarifeleri belirlenemedi.

Bir yandan da burada emniyet sağlanması amacıyla idari çalışmalar da devam etmektedir. Montrö ile yabancı savaş gemilerinin geçişine kontrollü izin verilen boğazın aksine bu iç suyolu kontrollü olacak.