Türk-İş'in asgari ücret talebi

2018 senesinde asgari ücret ile ilgili ilk teklif Türk İş tarafından geldi. Türk- İş Başkanı olan Ergün Atalay tarafından bu konuda asgari ücret talebi tam 1893 TL olarak geldi.

Asgari ücret hala 1404 TL olarak alındığı da belirtildi. İşçi, işveren ve hükümetin de içinde bulunduğu bir komisyonda toplantılar yapılarak bu konuda teklifler geliyor. Atalay tarafından ayrıca başka bir konu daha ele alındı.

Taşeron konusunda da KİT'lerdeki çalışanların kadroya alınması konusunda da sorunun çözülmesini beklediğini açıkladı. Geçtiğimiz sene 2017 senesi için asgari ücret 1.777 TL olarak beklenirken bu sene 1.893 TL olarak bekleniyor. Ancak şu anda bir asgari ücret ile çalışan kişinin eline geçen para 1.404 TL olarak açıklandı.