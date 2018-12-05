Asgari ücret zam oranı

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Asgari ücret zam oranı
Asgari ücret zam oranı admin Tarih: 2018-12-05 Saat: 17:44:22
Güncelleme : 2018-12-05 17:44:22Bu içerik 575 kez okundu.
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Asgari ücret zam oranı

Asgari ücrete yeni senede ne kadar zam gelecek bu konuda tartışmalar başlamışken en sonunda bir açıklama geldi. Zam oranının tespiti için şu anda  işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek gün toplanacak ve bu ayın sonuna kadar bu komisyon devam etmesi bekleniyor.

Görüşmeler sonrasında 2019 için asgari ücret için ne kadar zam verilecek açıklanıyor. Doğrudan tam 7 milyon kişiyi ilgilendirecek olan bu konu için asgari ücret görüşmelerinin bu seneki ilk toplantısı olduğundan dolayı bu görüşmeler ciddi bir önem içermektedir.

İlk defa bu komisyonda bir çalışan olacak ve bu çalışan ise Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Güvenlik-İş Sendikası üyesi kadın işçi olacağı açıklandı. Yasaya göre 5'er işçi, şveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden olurşan  Asgari Ücret Tespit Komisyonu  toplanacak.

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