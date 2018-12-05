Servis minibüsü kaza yaptı

İstanbul Esenyurt Atatürk Bulvarı'nda bir servis aracı kaza yaptı ve kaza sonrasında ilk tespit edilenlere gröe 14 işçinin yaralındığı açıklandı.

Yaralılar arasında 2 tanesinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Olay yerine çok sayıda ambulans geldi ve yaralıların sevki hızlı oldu. İlk tespit edilenlere göre araç Esenyurt Esenkent-Hadımköy yolu üzerinde bu sabah saatlerinde meydana geldi.

Ancak aracın hala neden kaza yaptığı bilinmiyor. Kaldırıma çıkıp takla atan bu araç içersinde 14 işçi vardı ve yaralandı. Yaralılar hakkında henüz fazla bilgi alınmadı.