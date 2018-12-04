Motorinde 22 kuruş indirim artık yok

Motorin konusunda gelen indirim tam sevindirecekken direkten döndü denilebilir. Bu akşam 22 kuruş indirim gelmesi beklenirken bir anda yaşanan gelişmeler sonrasında 14 kuruş kadar kesinti yapıldı.

Gelen indirim ise 8 kuruşa kadar düştü. Bu indirimde yaşanan düşüşün asıl nedeni ise Katar oldu. Katar'ın OPEC'ten çekilmesi sonrasında artan petrol fiyatı ve dolar kuru nedeniyle şu anda gelmiş olması düşünülen 22 kuruşluk zam 8 kuruşa kadar düştü.

Motorin üzerinde bir anda ton fiyatında tam 20 dolar kadar bir fiyat yükselmesi meydana geldi. Olumsuz etkileyen bu gelişmeler artık halkı sevindiremeyecek. Birçok alanda olumlu etki yaratacakken olumsuz bir etki yarattı.