Motorinde 22 kuruş indirim artık yok

Anasayfa GÜNCEL Motorinde 22 kuruş indirim artık yok
Motorinde 22 kuruş indirim artık yok
Motorinde 22 kuruş indirim artık yok admin Tarih: 2018-12-04 Saat: 21:43:25
Güncelleme : 2018-12-04 21:43:25Bu içerik 500 kez okundu.
Reklam

Motorinde 22 kuruş indirim artık yok

Motorin konusunda gelen indirim tam sevindirecekken direkten döndü denilebilir. Bu akşam 22 kuruş indirim gelmesi beklenirken bir anda yaşanan gelişmeler sonrasında 14 kuruş kadar kesinti yapıldı.

Gelen indirim ise 8 kuruşa kadar düştü. Bu indirimde yaşanan düşüşün asıl nedeni ise Katar oldu. Katar'ın OPEC'ten çekilmesi sonrasında artan petrol fiyatı ve dolar kuru nedeniyle şu anda gelmiş olması düşünülen 22 kuruşluk zam 8 kuruşa kadar düştü.

Motorin üzerinde bir anda ton fiyatında tam 20 dolar kadar bir fiyat yükselmesi meydana geldi. Olumsuz etkileyen bu gelişmeler artık halkı sevindiremeyecek. Birçok alanda olumlu etki yaratacakken olumsuz bir etki yarattı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Toz toplama bacasından düştü öldü
Toz toplama bacasından düştü öldü
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler