Sinop nükleer santralinden vazgeçiyor

Japonya tarafından Türkiye'de nükleer enerji santrali kurma projesi vardı ancak artık bu proje konusunda Japonya geri çekilmeyi dahi düşünüyor. Bir vazgeçme aşaması bulunuyor şu anda.

Japonya tarafından verilen nedenlere bakıldığı zaman kendi ülkelerinde 2011 senesinde meydana gelen nükleer kaza sonrasında güvenlik önlemlerinin çok daha yüksek olması gerekmesi ve TL'nin değer kaybı yaşaması sonrasında Japonya bu konuda bir haber yayınladı ve haberinde gelişen olaylar sonrasında maliyetlerin de 2 katından daha fazla artmış olması nedeniyle vazgeçilebileceğini açıkladı.

Yaklaşık olarak 44 milyar dolar oranında bir maliyet yükselme meydana geldi. Bu konuda gelişmeler devam edecek. Birçok nedenden dolayı iptal edilme gibi bir durumu söz konusu olacak.