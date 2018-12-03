8 ilde FETÖ operasyonu

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8 ilde FETÖ operasyonu
8 ilde FETÖ operasyonu admin Tarih: 2018-12-03 Saat: 00:00:29
Güncelleme : 2018-12-03 00:00:29Bu içerik 342 kez okundu.
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8 ilde FETÖ operasyonu

Trabzon merkezli meydana gelen bu operasyon ayrıca Trabzon, İstanbul, Ankara, Muş, Balıkesir, Edirne, Bayburt ve Ağrı illerinde de eş zamanlı operasyon olarak gerçekleşti.

Gelen yazılı açıklama sonrasında yapılan eş zamanlı çalışmalar ile birçok ankesörlü telefon üzerinden yapılan haberleşmeler takip edildi ve ardışık arama yöntemi ile haberleşen bu kişiler tespit edildi.

Birçok örgüt üyesi bu şekilde örgütle haberleşmeye çalıştığı için yakalanınca ankesörlü telefonlar üzerinde yoğunlaşıldı. Tespit edilen bazı kişilerin adreslerine eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

Operasyon sonrasında birçok komutanlıktan toplamda 9 kişi gözaltına alındı. Zanlıların hala işlemleri devam ediyor ve en kısa süre içerisinde adliyeye sevk edilecekler.

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