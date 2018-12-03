700 TL borç nedeniyle öldürüldü

İstanbul'da meydana gelen bu olayda 24 yaşındaki genç 2 arkadaşından 700 TL borç aldı 12 Mart gününde. Daha sonrasında birkaç gün içinde karşılaşan şahıslar arasında borç geri istenince 24 yaşındaki genç borcu ödeyemeceğini söyleyince tartışma yaşanmaya başlandı ve şahıs orada 2 arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldü.

Daha sonrasında polis tarafından yapılan operasyon ile yakalanan şahıslar gözaltına alınmış durumda. Ağır yaralanan şahıs daha sonrasında hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede ne kadar müdahale yapılsa da kurtarılamayan genç orada hayatını kaybetti.

Bunu yapan şahıslar güvenlik kamerası görüntülerinden elde edilen bilgiler sonrasında ancak 7 ay sonrasında yakalanabildiler. Şahısların kimlikleri de tespit edilince adresleri tespit edildi.