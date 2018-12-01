Öğrencinin 'etek altı' görüntüsünü çekti

Kocaeli Üniversitesinde meydana gelen bu olayda iddia edilene göre 52 yaşında olan üniversitede çalışan memur A.O. adındaki şahıs 7 Temmuz günü kampüs içerisinde bulunan bir markette alışveriş yapacakken 21 yaşındaki S.H. adındaki kıza arkadan yaklaşıp eğiliğ eteğinin altından fotoğraf çekerken kameradan gelen sesi fark eden arkadaşı ile olay polise taşındı.

Hemen polise giden S.H. ve arkadaşı durumu anlatınca şahıs gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Adliye tarafından verilen karar sonrasında serbest bırakıldı ve tekrar çalışmaya başladı.

Öğrenci S.H. ise bu duruma tepki gösterdi ve şahsın durumu ile ilgili CİMER'e başvuru yaptı.