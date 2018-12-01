Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşmak yasaklandı

Anasayfa GÜNCEL Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşmak yasaklandı
Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşmak yasaklandı
Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşmak yasaklandı admin Tarih: 2018-12-01 Saat: 20:25:27
Güncelleme : 2018-12-01 20:25:27Bu içerik 313 kez okundu.
Reklam

Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşmak yasaklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan bir karar sonrasında delil veya kişisel veri niteliğinde oluşan güvenlik kamerası görüntülerinin basına veya kamuoyuna herhangi bir şekilde paylaşılması engellenmek için genelge yayımlandı.

Genelgede bu tür sistemi kullanan herkesin bilgilendirileceği ve bilgilendirme sonrasında o görüntüleri sosyal medya veya bir video paylaşım adresinde kullanan kişilerin hakkında soruşturma açılabilecek. Genelgeye aykırı olarak hareket edenler tespit edilebilecek.

Birçok alanda bulunan güvenlik kameraları artık kontrol altında olacak. Artık görüntülerin yayınlanmasının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında  suç olarak geçeceği belirtildi. Görüntülerin yetkisiz kişiler tarafından kullanılması ifşa, şantaj ve bu tür olaylara neden olmasından dolayı bu konuda gelen düzenleme ile bu önlenmeye çalışılacak.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Toz toplama bacasından düştü öldü
Toz toplama bacasından düştü öldü
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler