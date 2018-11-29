S-400 satışı dolarla olmadı

Putin tarafından Moskova'da düzenlenen 'Rusya Çağırıyor' forumunda bir açıklama geldi. Açıklamasında Türkiye ile yapılan S-400 satışında alım satım ve sevkiyatı dahil olmak üzere ABD dolarına takılmadan yapılacağı açıklandı.

Forumda gelen sorulardan bir tanesi : " Rusya dolardan uzaklaşıyor mu ? " sorusu oldu ve bu soruya Putin : " Biz değil aslında dolar bizden uzaklaşıyor. " açıklamasını yaptı. ABD'nin uygulamış olduğu yaptırımların birçok ülkenin başka araçlara yönelmesine neden olacağını gösterdi.

Yani kendisine zarar vereceğini belirtti. Erdoğan ile telefonda görüştüğü konular arasında bunun da olduğunu ve dolar kullanımın mümkün olmadığına ortak bir karar kılıp başka bir yöntem ile anlaşma sağlandığı belirtildi.Diğer anlaşmalar için de benzer yolları kullanacaklarını açıkladılar.