InSight Mars’ta görevde

ABD NASA yeni Mars görevi araçlarından birisi olan İnsight en sonunda başarı ile Mars'a inişi gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü iniş yaparken aynı anda da canlı yayın ile an ve an iniş işlemi bildirildi.

Bilim alanında olan birçok kişi tarafından merakla beklenen bu an kişiler için canlı olarak yayınlandı. Şu anda bu uzay aracı Mars'a gönderilen 6 yıl önceki Opportunity aracından sonraki araç olarak göreve başladı.

O araç da tam 6 sene önce görevini tamamlamıştı. Mars'a başka bir görev gönderilmedi. Gönderilen bu araç ise Transport- Sismik İncelemeler, Jeodezi ve Isı Taşınımı kullanılarak İç Kısımların Araştırılması görevini yapmakta. 2 yıl boyunca ölçümler yapacak. Kayalıkların nasıl oluştuğundan ne kadar meteor yağmuru olduğuna kadar araştırılıyor.