Çin'de genetiği değiştirilmiş bebek

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Çin'de genetiği değiştirilmiş bebek
Çin'de genetiği değiştirilmiş bebek admin Tarih: 2018-11-27 Saat: 21:26:27
Güncelleme : 2018-11-27 21:26:27Bu içerik 550 kez okundu.
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Çin'de genetiği değiştirilmiş bebek

Çin'de meydana gelen bu olay oldukça  çok tepki topladı. Çinli bir bilim insanının duyurusuna göre dünyaya ilk defa geneteği değiştirilmiş bir bebeğin getirildiği açıklandı. Bu açıklama bu duyuru sonrasında Pekin yönetimi devreye girdi ve soruşturma açılması için talimat verdi.

Bu konuda insan sağlığına koruma konusunda bir takım değerlendirmeler yapılması gerektiği açıklandı. Youtube üzerinde yapılan paylaşımda 2 kız çocuğunun doğduğunu ve bu kız çocukların tamamen sağlıklı olduğu bildirildi.

Ayrıca açıklamada Şenzenli araştırmacı çocukların tüp bebek tedavisi yöntemiyle dünyaya gelen kız çocuklarının DNA'larını yeni ve etkin bir yöntemle değiştirdiği mesajı geldi.

Şu anda bu çocuklarda yapılan değişimlerde embriyo hallerinde yapılan değişimler ile AİDS ve HİV virüslerine karşı bağışıklık kazandığı açıklandı.

Ancak ne kadar bir başarı elde ettiklerini söylense de oldukça çok tepki aldı. Ayrıca insan üzerinde sorumsuzca yapılmış bir deney olduğu Almanya tarafından açıklandı. Ayrıca bu deneylerin delilik olduğunu ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaratmadan onu kapatma şansı olabileceği söylendi.

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