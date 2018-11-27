Antalya’da çatışma

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Antalya’da çatışma
Antalya’da çatışma admin Tarih: 2018-11-27 Saat: 21:26:11
Güncelleme : 2018-11-27 21:26:11Bu içerik 418 kez okundu.
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Antalya’da çatışma

Antalya Aksu ilçesinde meydana gelen bu olayda dağlık bir alanda bir evde saklanan 1 şahıs yaklaşık olarak 1 senedir aranıyordu. En sonunda jandarma ekipleri tarafından elde edilen bir bilgi sonrasında operasyon düzenlendi ve operasyon sırasında 2 uzman çavuş karşı ateşle yaralandı.

Saldırgan şahıs ise hemen vurularak etkisiz hale getirildi. Şahsın daha öncesinde de bir astsubayı tüfekle yaraladığı açıklandı.

Abdullah Özer adındaki bu şahıs dağlık bir alanda saklanıyordu. Yaralanan askerler için hemen bölgeye helikopter gönderildi ve orada ilk müdahale yapıldı ve ilk müdahaleden sonra hemen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Hastanede ise ameliyata alındı.

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