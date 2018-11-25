IŞİD'e hava saldırısı

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IŞİD'e hava saldırısı
IŞİD'e hava saldırısı admin Tarih: 2018-11-25 Saat: 14:01:44
Güncelleme : 2018-11-25 14:01:44Bu içerik 315 kez okundu.
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IŞİD'e hava saldırısı

ABD öncülüğünde meydana gelen bu operasyonda uluslarası koalisyon güçlerinin Irak'ın Musul kentinin kuzeybatısına düzenlenen hava saldırısında tam 14 kişi hayatını kaybetti.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından da bir yazılı açıklama getirdi. Musul'un kuzeybatısında Atşane Dağlarındaki IŞİD hedeflerine hava saldırısı yapıldı. Saldırı sonrasında 14 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Koalisyonun bölgede arama ve tarama çalışmaları da yapılmakta. Irak ordu güçlerine bir yandan da hava desteği ile yardımcı olundu. Irak güvenlik güçleri en sonunda IŞİD'in yaklaşık olarak 3 yıl kontrolde tutulduğu Musul'u Temmuz 2017'de kurtarıldı.

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