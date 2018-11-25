Kredi kartlarında taksit sınırı

BDDK tarafından kredi kartlarında yönetmelikte bir değişiklik hazırlandı ve değişiklik şu anda taslak aşamasında. Kredi kartları ile artık yapılacak olan havayolları harcamaları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurtiçi harcamalarında şu anda 6 ay taksit yapılabiliyordu ancak bu durum değişecek ve 9 ay olması bekleniyor.

Şu anda taslak olması nedeniyle hala aynı duruyor. Cep telefonları için de yeni bir taksit uygulaması gelecek.

Telefonlar için de gelen değişiklikte 3.500 TL sınırı belirlendi ve bu sınırın altında kalan telefonlarda vade 6 ay iken şu anda bu taslak kabul edilirse 12 aya kadar çıkarılacak. Ocak 2019 sonuna kadar da bu tutarın altındaki telefonlara bu uygulama uygulanacak.