Beslenme hakkında uzmanlar net açıklama yapacak

Sürekli olarak uzmanlar tarafından gelen açıklamalar birbirinden farklı olunca bu konuda bir düzen oluşması için Erdoğan tarafından gelen açıklamada ise artık bu durumun bir düzene binmesi gerektiği açıklandı.

Birçok konuda vatandaşın aklını karıştırabilecek farklı açıklamaların olduğu söylendi. Bu nedenle de bu konuda bir net bir açıklama ile artık beslenme ile gelen yorumların birbiriyle çelişmeyeceği açıklandı.

Ayrıca bir yandan da bağımlılıkla mücadele için yerli ilaç oranının arttırılması ve israfın da önlenmesi için talimat verildi. Uzmanlar ile ilgili açıklama da çok net olarak açıklandı.