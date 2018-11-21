Zonguldak'ta maden ocağında patlama

Zonguldak ilinde meydana gelen bu olayda özel bir maden ocağında henüz nedeni tespit edilemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamada yaralanan işçilerden Evren Cinemre ve Adem Alibaş mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Ocakta mahsur kalan işçilerden Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş için yoğun bir şekilde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Valilik tarafından gelen açıklamada ise mahsur kalan işçilerin hayatlarından çok umudun olmadığı hala çalışmaların da devam ettiği açıklandı.

Yaralı olarak patlamadan kurtarılan işçilerde yanıklar vardı ve hemen sonrasında hastaneye kaldırıldılar. Hastaneye kaldırılan işçilerin hala hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı. Olayla ilgili de araştırmalar bir yandan devam ediyor.